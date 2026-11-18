رفض وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بشدة الانتقادات الأمريكية الموجهة لأوكرانيا بسبب استهدافها مواقع في العمق الروسي، وذلك عقب اجتماع لحلفاء أوكرانيا في مقر حلف الناتو ببروكسل يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أدلى وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات، إلبريدج كولبي، بتصريحات خلال اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا.

وقال كولبي: "في حين يركز النقاش العام على مشهد الضربات العميقة المصممة لإيلام السكان الروس، فإن تقييمنا يشير إلى أن مثل هذه الضربات لم تكن فعالة في الدفع نحو إنهاء الحرب، كما أنها لا تسهم في كبح تقدم روسيا على خط الجبهة".

ولم يأت كولبي على ذكر الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت الجسر الذي شيدته روسيا إلى شبه جزيرة القرم، والذي يمثل طريق إمداد رئيسيا للقوات الروسية في جنوب أوكرانيا، إلا أن دبلوماسيين أشاروا إلى أن تصريحاته كانت على الأرجح مرتبطة بشكل مباشر بهذا الهجوم.

من جانبه، أعرب بيستوريوس عن اعتقاده أن "انتقاد ضربات كهذه داخل روسيا، والتي تهدف إلى تدمير أهداف عسكرية استراتيجية وأخرى ذات استخدام عسكري، هو أمر في غاية الغباء".

ورأى الوزير الألماني أنه بدلا من انتقاد هذه الهجمات، ينبغي مناقشة وإدانة "هذا النوع من الإرهاب" الذي يُمارس ليلا ونهارا ضد إمدادات الطاقة والمياه المدنية في أوكرانيا، فضلا عن بنيتها التحتية للتدفئة، بدلا من التركيز على "ضربات قانونية ومشروعة داخل روسيا ضد أهداف غير مدنية".

وكان كولبي حث الحلفاء الأوروبيين بشكل غير مباشر على عدم دعم مثل هذه الهجمات، موضحا أن الدعم يجب أن يهدف إلى تمكين أوكرانيا من الصمود في خط الجبهة، وتحقيق مكاسب ميدانية حيثما أمكن ذلك.

وأضاف أن الهجمات التي تستهدف آلة الحرب الروسية وتبطئ تقدم موسكو على الجبهة يمكن أن تتماشى أيضا مع هذا النهج، مستدركا بالقول: "هذا لا يعني أن أوكرانيا يجب أن تُجبر على القتال ويداها مقيدتين خلف ظهرها".

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