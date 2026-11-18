تعطلت شبكة داخلية تستخدمها وكالة الأمن القومي الأمريكية لتبادل المعلومات السرية الثلاثاء، عقب ما وصفته الوكالة بـ "صيانة روتينية".

وأدى هذا الخلل إلى تعطيل عمليات شبكة (إن إس إيه نت)، وهي شبكة داخلية سرية يستخدمها موظفو الوكالة، وفقا لمسؤول دفاعي غير مخول بالتصريح علنا بشأن هذه المسألة وتحدث لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) شريطة عدم الكشف عن هويته.

وقالت وكالة الأمن القومي في بيان: "واجهت الوكالة تراجعا مؤقتا في الأداء أثناء أعمال الصيانة الروتينية المجدولة. وبينما تأثرت بعض الأنظمة الداخلية، لا تزال القدرات الحيوية للمهام تعمل بكامل طاقتها وتستمر قدرتنا على الدفاع عن الأمن القومي. البنية التحتية للوكالة مصممة بطبقات متعددة من الأنظمة الاحتياطية للحفاظ على سير العمليات أثناء الصيانة المخطط لها أو الأحداث غير المتوقعة". ولم تقدم الوكالة الاستخباراتية أي تفاصيل إضافية حول سبب العطل أو نطاق هذا الانقطاع.

وكانت شبكة سي إن إن الإخبارية أول من أورد نبأ هذا الانقطاع.

وتعد حادثة وكالة الأمن القومي الأحدث في سلسلة من الاضطرابات الفنية التي طالت وظائف حيوية في القطاعين الحكومي والخاص خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك زيادة التحميل على النظام يوم الجمعة التي أدت إلى وقف حركة الملاحة الجوية في الولايات المتحدة، ومشكلة تقنية في مصرف جيه بي مورجان تشيس يوم الاثنين تسببت في تداعيات متتالية بالنظام المالي، بالإضافة إلى تعطل الأنظمة الداخلية لشركة يونايتد إيرلاينز، مما أدى إلى تأخير الرحلات المغادرة. كما أقرت شركة آبل يوم الثلاثاء، عبر صفحة حالة النظام الخاصة بها، بأن خدمات آبل ميوزك وآب ستور وآبل كير تعرضت لانقطاع كامل عقب تحديث داخلي.