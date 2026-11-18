قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن السلطات في مقدونيا الشمالية اعتقلت خمسة أشخاص على صلة بمخطط اغتيال مزعوم مرتبط بإيران في اليونان المجاورة.

وقال بويان خريستوفسكي، مدير جهاز الأمن الداخلي في مقدونيا الشمالية، اليوم الثلاثاء إن المشتبه بهم جميعًا مواطنون مقدونيون، ولا يزال شخص سادس هاربا.

وتابع خريستوفسكي: "يتعلق الأمر بتفكيك شبكة تعمل بالوكالة عن إيران، متورطة في التخطيط لهجوم إرهابي".

وذكر خريستوفسكي أن أحد الإيرانيين الذين قاموا بعملية التجنيد يُدعى ناجي شريفي زينداشتي، وهو مطلوب لدى مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي بتهمة إدارة شبكة إجرامية تستهدف معارضين وناشطين إيرانيين في الخارج.

ولم يقدم خريستوفسكي تفاصيل عن الهدف المزعوم في اليونان.

وأضاف أن " الشبكة التي تنشط في مقدونيا كانت تتألف من أفراد منخرطين في منظمات إجرامية داخل البلاد. وبناء على تعليمات مباشرة من مواطن إيراني، قاموا بأنشطة تحضيرية ولوجستية لعمل إرهابي، يتمثل في عملية اغتيال تستهدف شخصًا سبق تحديده موجودًا في اليونان".

وذكر تقرير بثته قناة التلفزيون العام في اليونان أن مديرًا تنفيذيًا في شركة إسرائيلية في أثينا كان هدفًا لمخطط الاغتيال.

ولم تعلق السلطات اليونانية على الإعلان على الفور.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق على الإعلان الصادر يوم الثلاثاء.