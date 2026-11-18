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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن أوكرانيا استخدمت أسلحة مصنعة محليا فقط في إلحاق أضرار جزئية بجسر القرم، الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة التي تحتلها.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أن الطائرات المسيرة وصواريخ كروز المستخدمة في الهجوم أثبتت فعاليتها وحققت معدل إصابة مرتفعا. وأضاف: "كل هذه الأسلحة أوكرانية الصنع".

وأضاف أن أوكرانيا باتت حاليا من بين الدول الثلاث الأولى في العالم في مجال تطوير تكنولوجيا الدفاع، قائلا: "أعتقد أننا نحتل المرتبة الأولى في أوروبا".

وأشاد زيلينسكي أيضا بتكنولوجيا الدفاع والشركات الأوكرانية، قائلا إنها تشهد تطورا جيدا للغاية. وأضاف: "رددنا على الضربات الروسية، وسنواصل الرد. لا يمكننا التراجع أمام الروس".

وألحقت القوات الأوكرانية أضرارا جزئية بالجسر الذي يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم، خلال هجوم كبير بالطائرات المسيرة والصواريخ نُفذ في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

ويمتد الجسر، الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا، عبر مضيق كيرتش، ويعد مشروعا ذا أهمية رمزية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان أول رابط دائم بين البر الرئيسي الروسي وشبه جزيرة القرم.

واستخدمت روسيا الجسر لإمداد قواتها في شبه الجزيرة وجنوب أوكرانيا. كما عبر مئات الآلاف من السياح الروس الجسر بالسيارات أو القطارات للوصول إلى ساحل البحر الأسود في القرم.