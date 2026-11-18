أكد الدكتور بدر عبّد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج؛ اليوم الأربعاء، ضرورة توافر الإرادة السياسية والمرونة لدى مختلف الأطراف المعنية بما يضمن نجاح جهود خفض التصعيد والتوتر الحاليين في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز فرص التهدئة، والجهود التي تبذل بشكل منسق للتوصل لمقترحات تعيد الأطراف إلى التجاوب مع المسار السياسي مجدداً، خاصةً وأن الحلول العسكرية لا تنهي الأزمات.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق، مؤكدين على ضرورة توافر الإرادة السياسية والمرونة لدى مختلف الأطراف المعنية بما يضمن نجاح جهود خفض التصعيد والتوتر الحاليين في المنطقة.