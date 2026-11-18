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أعلن الجيش الإيراني، الأربعاء، شن هجوم بطائرات مسيّرة على "قاعدة علي السالم الجوية" في الكويت، مدعيا إصابة أنظمة "باتريوت" ومنصات إطلاق طائرات مسيّرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الجيش الإيراني في بيان، إن الهجوم نُفذ صباح الأربعاء، واستهدف مواقع أمريكية داخل القاعدة.

وادعى أن الهجوم أصاب أنظمة "باتريوت" ومنصات إطلاق الطائرات المسيّرة الموجودة فيها.

في المقابل، أعلن الجيش الكويتي في بيان فجر الأربعاء، أن دفاعاته الجوية تعاملت مع "هجمات بطائرات مسيّرة معادية"، دون توضيح مصدرها.

ورغم جهود الوساطة القطرية والعمانية المستمرة، تبادلت واشنطن وطهران، الثلاثاء، ضربات صاروخية، إذ قالت الولايات المتحدة إنها شنت هجوما على موقع لإطلاق الصواريخ في إيران، بعدما أعلنت الأخيرة استهداف منظومة رادار عسكرية أمريكية في البحرين.

وفي 28 فبراير الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ردت عليها طهران بهجمات استهدفت إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

ووقعت واشنطن وطهران في 18 يونيو مذكرة تفاهم، لكن تنفيذها تعثر وسط خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ومنذ يوليو الماضي تتجدد المواجهات بين واشنطن وطهران من حين لآخر، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع وتداعياته الإقليمية والدولية.