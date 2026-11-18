قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، إنه لا يعتقد بوجود تهديد وشيك للعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك ردًا على سؤال بشأن تقرير لشبكة «سي.إن.إن» استند إلى تقييمات استخباراتية أمريكية حول احتمال شن هجوم إيراني باستخدام «قنبلة قذرة» في واشنطن.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد مخططًا إيرانيًا محتملًا لشن هجوم، وذلك بعد سؤاله عن تقرير شبكة «سي.إن.إن».

ونفت وزارة الخارجية الإيرانية هذه الاتهامات أمس الثلاثاء، وقالت إنها «لا أساس لها»، وفقًا لوكالة رويترز.

وردًا على سؤال من صحفي في مانيلا بشأن ما إذا كان يشعر بالقلق من «هجوم وشيك» على واشنطن، قال روبيو: «لست قلقًا.. لا أعتقد أن هناك أي تهديد وشيك».

وأضاف أن الحكومة الأمريكية «تترقب دائمًا أي شيء يشكل تهديدًا لسلامة الولايات المتحدة وأمنها».

وكان ترامب قد أومأ برأسه بالإيجاب، أمس الثلاثاء، عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كانت إيران تخطط لتفجير قنبلة قذرة في العاصمة الأمريكية.

وقال ترامب للصحفيين خلال جلسة تصوير في مانيلا: «إننا نبحث في الأمر».

وعندما سُئل عما إذا كان هناك تهديد وشيك، قال ترامب: «حسنًا، إذا كان هناك تهديد، فسيدفعون ثمنًا لم يسبق لأي دولة أن دفعته من قبل».

وبسؤاله مرة أخرى عما إذا كان هناك سبب للاعتقاد بوقوع هجوم وشيك، قال ترامب: «آمل ألا يكون الأمر كذلك، لكننا نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم مجانين».

ونقلت شبكة «سي.إن.إن» عن مصادر، يوم الاثنين، أن معلومات استخباراتية أمريكية تشير إلى أن طهران تعد خططًا لتفجير قنبلة قذرة في العاصمة الأمريكية.

وتستخدم القنبلة القذرة متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة. وعلى عكس السلاح النووي، فإنها لا تُحدث انفجارًا نوويًا، لكنها قد تنشر تلوثًا إشعاعيًا وتتسبب في اضطراب كبير وذعر عام.