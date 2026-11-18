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قال الرئيس ​الروسي فلاديمير بوتين، ‌اليوم الأربعاء، إنه يتوقع ​مكاسب محتملة ​كبيرة من الاجتماع الثلاثي ⁠المرتقب مع ​نظيريه الأمريكي دونالد ​ترامب والصيني شي جين بينج.

ومن المقرر ​أن يلتقي ​بوتين مع ترامب وشي ‌غدا ⁠الخميس، بحسب وكالة رويترز.

وجاءت تصريحاته خلال افتتاح قمة الرؤساء التنفيذيين ​لمنتدى ​التعاون ⁠الاقتصادي لدول آسيا ​والمحيط الهادي (أبيك) ​لعام ⁠2026 في مدينة شنتشن، المركز ⁠التكنولوجي ​والصناعي ​في جنوب الصين.

إلى ذلك قال بوتين خلال لقاء مع ​نظيره ​الصيني شي جين ⁠بينج اليوم ​الأربعاء في ​مدينة شنتشن إن الشراكة بين ​البلدين ​في مجال السياسة الخارجية ‌تسير ⁠بثبات وإيجابية على الساحة الدولية.

وأضاف بوتين "في ​خضم ​بيئة ⁠جيوسياسية مليئة ​بالتحديات، نتبع ​نهجا ⁠بناء لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة.