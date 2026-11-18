قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع مكاسب محتملة كبيرة من الاجتماع الثلاثي المرتقب مع نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج.
ومن المقرر أن يلتقي بوتين مع ترامب وشي غدا الخميس، بحسب وكالة رويترز.
وجاءت تصريحاته خلال افتتاح قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) لعام 2026 في مدينة شنتشن، المركز التكنولوجي والصناعي في جنوب الصين.
إلى ذلك قال بوتين خلال لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينج اليوم الأربعاء في مدينة شنتشن إن الشراكة بين البلدين في مجال السياسة الخارجية تسير بثبات وإيجابية على الساحة الدولية.
وأضاف بوتين "في خضم بيئة جيوسياسية مليئة بالتحديات، نتبع نهجا بناء لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة.