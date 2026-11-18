أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن صدور حكم بالسجن 27 عاماً ونصف بحق رجل باكستاني، قالت إنه حاول تجنيد قتلة مأجورين لاغتيال الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين لصالح، انتقاماً لمقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني في بغداد في غارة بمسيرة أمريكية عام 2020.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة الليلة أن محكمة فيدرالية في بروكلين أصدرت في وقت سابق اليوم "حكماً بالسجن لمدة 330 شهراً بحق آصف ميرشانت، وهو مواطن باكستاني يبلغ من العمر 48 عاماً، لإدانته بمحاولة ارتكاب عمل إرهابي عابر للحدود الوطنية والتحريض على القتل مقابل أجر".

وذكر البيان أن المتهم عنصر مدرب في الحرس الثوري، أدانته محلفين فيدرالية في مارس 2026 بتهمة السفر إلى الولايات المتحدة بهدف الترتيب لعمليات اغتيال سياسية على الأراضي الأمريكية.

وأوضح ميرشانت في شهادته أنه لم يتلقَّ أوامر بقتل شخص بعينه، لكنه أشار إلى أن الشخص الذي كان يتواصل معه من الجانب الإيراني ذكر ثلاثة أسماء في سياق المخطط، وهم دونالد ترامب، والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وجميعهم كانوا مرشحين للرئاسة الأمريكية آنذاك.

وأقر ميرشانت بأن الدافع وراء مخطط الاغتيال هو رغبة إيران في الانتقام لمقتل القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

من جانبه، أكد المدعي العام الأمريكي تود بلانش أن المخطط كان يستهدف دونالد ترامب تحديداً، بحسب البيان.

وقال بلانش إن "عميلاً إيرانياً جاء إلى الولايات المتحدة لتنسيق محاولة اغتيال تستهدف الرئيس ترامب، وقد نال جزاءه العادل عن سلوكه الإجرامي".

وأضاف: "لن تتسامح وزارة العدل مع أي مخططات إرهابية أجنبية تستهدف قادتنا، ولن نتوقف حتى تتم محاسبة المسؤولين عن ذلك".

وألقت السلطات القبض على ميرشانت في 12 يوليو 2024، بينما كان يهم بمغادرة البلاد.