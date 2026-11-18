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أعرب الرئيس الصيني، شي جين بينج، عن دعمه لتأسيس رابطة عالمية للتعاون الاقتصادي بين مناطق الخلجان حول العالم، وذلك بهدف تعميق التبادلات والتفاعلات بينها.

جاء ذلك خلال كلمة رئيسية ألقاها شي، اليوم /الأربعاء/، في قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المنعقدة في مدينة شنتشن جنوب الصين.

وأشار شي إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تضم أهم مناطق الخلجان في العالم، والتي تتميز باقتصاداتها المنفتحة والمترابطة ذات التأثيرات الإيجابية الممتدة، مضيفا أن مدينة شنتشن تعتبر جزءا من منطقة "قوانجدونج-هونج كونج-ماكاو" الكبرى للخلجان.

وأكد الرئيس الصيني أن تأسيس هذه الرابطة من شأنه أن يساعد على استكشاف سبل جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.