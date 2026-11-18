رفع البنك المركزي الصيني سعر اليوان المرجعي اليومي إلى أقوى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات، في إشارة إلى استعداد السلطات للسماح للعملة بمواصلة الارتفاع التدريجي، بالتزامن مع استضافة الصين قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في مدينة شنتشن يومي 18 و19 نوفمبر الجاري.

ويعد السعر المرجعي لليوان هو السعر الرسمي الاسترشادي الذي يحدده بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يومياً، ليكون أساساً لتداول العملة الصينية مقابل الدولار والعملات الأخرى.

وحدد بنك الشعب الصيني سعر اليوان المرجعي عند 6.7118 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى منذ يوليو 2022، وفق بيانات جمعتها وكالة بلومبرج الأمريكية؛ويحدد هذا السعر نطاق تحرك اليوان داخل السوق المحلية عند 2% صعودًا أو هبوطًا من المستوى المرجعي يوميًا.

وقد يساعد السماح لليوان بالارتفاع التدريجي الصين في مواجهة أي انتقادات بشأن فائضها التجاري الضخم، بينما يجتمع القادة في شنتشن لحضور القمة، وسط متابعة المستثمرين لاحتمال عقد محادثات بين الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يساهم ارتفاع قيمة اليوان في تخفيف بعض الضغوط التجارية بين البلدين.

وقالت سيندي كيونج، الخبيرة الاقتصادية في بنك أو سي بي سي في هونج كونج، إن السلطات قد ترغب، قبيل القمة التي قد تخضع خلالها سياسة سعر صرف اليوان لمزيد من التدقيق، في تجنب اتساع الفارق بصورة مبالغ فيها بين السعر المرجعي والسعر الفوري.

واستقر اليوان داخل الصين إلى حد كبير عند نحو 6.6683 مقابل الدولار يوم الأربعاء 18 نوفمبر، بعدما ارتفع بأكثر من 4% منذ بداية العام، متفوقًا على جميع العملات الآسيوية الرئيسية تقريبًا.

كما يحافظ اليوان على مستواه القريب من أعلى مستوى له في 4 سنوات مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين للصين.

وكان بنك الشعب الصيني قد رد في أوائل أكتوبر على مزاعم بأن اليوان مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بشكل مصطنع، مؤكدًا أن التجارة الصينية أصبحت أقل تأثرًا بتقلبات العملة، في ظل استمرار قوة الصادرات الصينية وزيادة التدقيق الدولي فيها.

ويأتي رفع السعر المرجعي أيضًا بعد توقف موجة صعود اليوان مؤخرًا، بعدما طلب البنك المركزي من المقرضين الاحتفاظ بنسبة أكبر من العملات الأجنبية كاحتياطيات، في خطوة هدفت إلى الحد من سرعة ارتفاع العملة.

وقال بوسكو وو، الخبير الاستراتيجي للاستثمار في بنك شرق آسيا، إن تحديد السعر المرجعي عند مستوى أقوى يعكس استمرار ارتياح بنك الشعب الصيني لارتفاع اليوان، مضيفًا أن قوة اليوان في ظل استمرار قوة الدولار قد تساعد في الحفاظ على جاذبية الأصول الصينية أمام المستثمرين.