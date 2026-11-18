تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لكن استمرار الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران واضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز حدّ من انخفاض الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتًا، أو 0.65%، إلى 85.45 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا، أو 0.17%، إلى 92.98 دولارًا للبرميل.

وقالت مصادر في السوق امس الثلاثاء، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 5.28 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر، كما زادت مخزونات البنزين 5.12 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 351 ألف برميل، ما عزز الضغوط على أسعار النفط.

لكن استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران والمخاطر التي تواجه حركة الشحن عبر مضيق هرمز حالا دون انخفاض الأسعار بصورة أكبر.

وقالت قوة دفاع البحرين (الأربعاء) إنها اعترضت هجمات جوية إيرانية استهدفت البلاد، التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، في تصعيد جديد للصراع بعد يوم من تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات.

وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط قد أغلقا على ارتفاع الثلاثاء مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار المحادثات بين طهران ووسطاء من سلطنة عمان وقطر. كما أدى تعرض السفن العابرة لمضيق هرمز لهجمات إلى استمرار المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية.

وشنت طائرات مسيرة إيرانية الثلاثاء هجومًا على نظام رادار عسكري أمريكي في البحرين، وردت الولايات المتحدة بضربات استهدفت موقعًا لإطلاق الصواريخ في جزيرة قشم الإيرانية.

كما تعرضت ناقلة للغاز البترولي المسال لهجوم بمقذوف أثناء إبحارها عبر مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان الاثنين، ما دفع أفراد طاقمها إلى إخلاء السفينة.

وقال محللو شركة إل إس إي جي إن الإمدادات الإقليمية قد تواصل التعافي عبر مسارات بديلة، لكن أحدث بيانات حركة السفن تشير إلى أن عودة تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها لا تزال غير ممكنة في ظل الظروف الحالية.

وفي تطور آخر، قالت جماعة الحوثيين الثلاثاء إنها أطلقت 5 طائرات مسيرة باتجاه محطتي ضخ على خط أنابيب النفط السعودي الممتد من الشرق إلى الغرب، والذي استخدمته السعودية خلال الحرب لإعادة توجيه صادرات النفط إلى ميناء ينبع وتجنب المرور عبر مضيق هرمز، ما يضيف مزيدًا من المخاطر إلى إمدادات النفط ومسارات تصديره في المنطقة.

أ ش أ