تصدر نادي تشيلسي الإنجليزي قائمة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات المدافع الدولي الإيطالي أليساندرو باستوني، نجم نادي إنتر ميلان، مستفيداً من تراجع اهتمام برشلونة الإسباني بسبب خلافات فنية داخل أروقة النادي الكتالوني.

وكانت إدارة برشلونة قد وضعت باستوني على رأس أولوياتها لعدة سنوات بتوصية مباشرة من المدير الرياضي ديكو، الذي يُعد من أشد المعجبين بقدرات قلب الدفاع الإيطالي، إلا أن صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن المدرب الألماني هانز فليك أبدى شكوكاً متزايدة حول مدى ملاءمة اللاعب لمنظومته التكتيكية.

ويرى فليك أن باستوني يبرع بشكل أكبر في الرسم التكتيكي الذي يعتمد على ثلاثة مدافعين في الخط الخلفي، ورغم ظهوره الجيد في خط دفاع رباعي مع المنتخب الإيطالي تحت قيادة روبرتو مانشيني — وهو ما تابعه كشافو تشيلسي عن كثب خلال الفوز على فرنسا بثلاثية مقابل هدف الأسبوع الماضي — فإن تحفظات مدرب برشلونة جمدت تحركات النادي الكتالوني وفتحت الباب على مصراعيه أمام البلوز.

وبحسب التقارير، فإن تشيلسي قفز إلى مقدمة السباق متفوقاً على منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسهم ليفربول ومانشستر سيتي اللذان يراقبان وضع اللاعب منذ فترة.

ورغم هذا الزخم الكبير من كبار أندية أوروبا، تظل إمكانية إتمام الصفقة مرهونة بقرار باستوني نفسه ورغبته في مغادرة ملعب "سان سيرو"، وهو أمر لا توجد أي مؤشرات حقيقية على حدوثه في الوقت الراهن في ظل تمسك اللاعب بالبقاء مع النيراتزوري.