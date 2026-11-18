أدان نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين، منوهًا أن تكرار هذه الأعمال العدائية يمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، واعتداءً مرفوضًا على أمنهما واستقرارهما، ومساسًا بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة العربية، صباح الأربعاء، أدان فهمي، استهداف إحدى سفن شركة «أدنوك» الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، معربًا عن قلقه إزاء استمرار تهديد حرية الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة.

وأكد الأمين العام أن تكرار الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وتصاعد وتيرتها واتساع نطاقها يكشف عن «نمط تصعيدي متواصل»؛ ينذر بتوسيع دائرة المواجهة، ويفتح الباب أمام تداعيات أمنية وسياسية خطيرة، تتجاوز حدود الدول المستهدفة، لتطال الأمن على المستويين الإقليمي والدولي، محذرًا من أن استمرار هذا النهج من شأنه تقويض أسس الأمن والاستقرار.

وجدد الأمين العام تأكيده أن أمن دولة الكويت ومملكة البحرين وسيادتهما وسلامة أراضيهما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي مساس بهما يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الدولتين.

وشدد على أهمية حماية أمن الملاحة البحرية وصون المصالح الإقليمية والدولية، بما فيها مصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، مطالبًا مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياته والتحرك العاجل لضمان التنفيذ الكامل لقراراته، ولا سيما القرار رقم (2817) لعام .2026

وتتواصل التطورات العسكرية في الشرق الأوسط، وسط تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، وامتداد الهجمات إلى عدد من دول المنطقة، بالتزامن مع احتدام المعارك في اليمن واستمرار الضربات الإسرائيلية في غزة وجنوب لبنان.

وأعلنت الكويت، ليل الثلاثاء الأربعاء، تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات بمسيّرات وصفتها بـ«المعادية» فيما أعلنت البحرين اعتراض هجمات إيرانية.

وجاء ذلك بعد ساعات من تنفيذ الولايات المتحدة ضربات على جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز، ردًا على هجوم بمسيّرات أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذه ضد منشأة رادارية أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين.

وفي موازاة ذلك، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يأخذ بجدية التقارير بشأن تخطيط طهران لاستهداف مسئولين في واشنطن، وهي اتهامات نفتها إيران.