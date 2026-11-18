أعلن برنامج الأغذية العالمي تأكد انتشار المجاعة في أجزاء من السودان، مع ظهور بؤر جديدة للجوع في إقليمي دارفور وكردفان، في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية ونقص التمويل المخصص للمساعدات الغذائية.

وأوضح البرنامج، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، صباح الأربعاء، أن ملايين الأسر السودانية تواجه صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتها الغذائية، مشيرًا إلى أن معظم العائلات التي يتلقى أفرادها مساعدات منه لا يتوافر لديها ما يكفي من الغذاء سوى لأسبوعين من كل أربعة أسابيع.

وكشف أن نقص التمويل اضطره إلى وقف المساعدات الغذائية الطارئة بشكل كامل عن نحو 900 ألف شخص، محذرًا من أن استمرار تراجع الدعم سيؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع، لا سيما مع إجبار المعارك المتواصلة الأسر على النزوح وقطع سبل حصولها على الغذاء.

وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية والمغذية تجاوزت ضعف مستوياتها المسجلة قبل عام، بالتزامن مع نقص الوقود والكهرباء، ما أدى إلى توقف المخابز والمشروعات الصغيرة عن العمل.

وأضاف أن أكثر من 4 ملايين امرأة وطفل يواجهون سوء تغذية حادًا، فيما تشهد مراكز العلاج تدهورًا في الحالات الصحية للأطفال، وسط نقص الأغذية العلاجية المتخصصة نتيجة تخفيض التمويل.

وفي المقابل، أكد البرنامج أن توفير التمويل الكافي وإتاحة الوصول المنتظم إلى السكان أسهما في الحد من الجوع خلال العام الماضي في المناطق التي تراجعت فيها حدة القتال.

ولفت إلى أن المزارعين الذين تلقوا دعمه على مدار السنوات الثلاث الماضية، أنتجوا أكثر من مليون طن من الحبوب، وهي كمية تكفي لإطعام 19 مليون شخص لمدة عام.

ونوه البرنامج من أن ظاهرة النينيو قد تدفع أكثر من مليون شخص إضافي إلى دائرة الجوع الحاد، مؤكدًا أهمية التدخل المبكر لتفادي تفاقم الأزمة، إذ يمكن لكل دولار يُنفق على الاستجابة المبكرة أن يوفر ما يصل إلى 7 دولارات من الخسائر الإنسانية.

وشدد على أن نقص التمويل يمثل العقبة الأكبر أمام مواصلة عملياته في السودان، مشيرًا إلى حاجته العاجلة إلى 520 مليون دولار للوصول إلى 5.4 مليون شخص وتوفير المساعدات الغذائية والتغذوية لهم حتى نهاية أبريل.

وحذّر من أن عدم توفير التمويل المطلوب سيؤدي إلى بدء «أزمة حادة» في نقص الغذاء والسيولة النقدية، اعتبارًا من يناير.