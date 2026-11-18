حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، من التداعيات الخطيرة لاستمرار إغلاق المعابر والقيود الإسرائيلية على حركة السفر، في ظل وجود أكثر من 20 ألفًا و800 مريض على قوائم انتظار الإجلاء الطبي، بحاجة إلى مغادرة القطاع لتلقي العلاج غير المتوفر في مستشفياته.

وحسبما أفادت شبكة «مصدر الإخبارية» الفلسطينية، قالت الوزارة إن قوائم الانتظار تضم أكثر من 5200 طفل يحتاجون إلى السفر خارج القطاع لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، محذرة من أن تأخر إجلائهم يهدد حياة آلاف المرضى، خاصة أصحاب الحالات الحرجة.

وأوضحت أن مرضى الأورام يمثلون نحو 40% من إجمالي الوفيات المسجلة بين المرضى المدرجين على قوائم الانتظار، في ظل نقص الإمكانات الطبية والأدوية والمستلزمات اللازمة لعلاجهم داخل القطاع.

وأضافت الوزارة أن 300 طفل توفوا أثناء انتظار السماح لهم بالسفر لتلقي العلاج، بينهم 90 طفلًا من مرضى الأورام.

وغادرت أمس الثلاثاء، 11 حالة مرضية و11 مرافقًا قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، لتلقي العلاج في الخارج، ضمن عملية إجلاء نفذتها طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام.

وتولت طواقم الهلال الأحمر تجهيز المرضى واستكمال إجراءات مغادرتهم، وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية اللازمة لهم داخل مستشفى المواصي الميداني التابع للجمعية، لضمان سلامتهم خلال عملية الإجلاء.

وتأتي عملية الإجلاء في ظل استمرار القيود المفروضة على سفر المرضى والجرحى، وتفاقم الأزمة الصحية في القطاع، مع عجز المستشفيات عن تقديم العديد من الخدمات الطبية التخصصية، نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات والمعدات، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الصحية.

وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، لا يزال أكثر من 21 ألف مريض استكملوا إجراءات التحويل الطبي ينتظرون السماح لهم بالسفر لتلقي العلاج بالخارج، بينهم نحو 5200 طفل و2800 مريض بالسرطان، فيما تحتاج أكثر من 161 حالة حرجة للغاية إلى إجلاء فوري لإنقاذ حياتها.

وفي مؤشر على خطورة تأخر الإجلاء، أعلن مدير مركز المعلومات بوزارة الصحة، زاهر الوحيدي، وفاة أكثر من 22 مريضًا خلال أكتوبر الماضي أثناء انتظارهم السماح بالسفر، بينهم 15 من مرضى السرطان، فيما لم يتمكن سوى نحو 200 مريض من مغادرة القطاع خلال الشهر ذاته.

وسبق أن أعلنت لجنة التحويلات الطبية بوزارة الصحة، في 29 أكتوبر الماضي، مغادرة 3056 مريضًا وجريحًا القطاع لتلقي العلاج بالخارج منذ فبراير، بينهم 2614 عبر معبر رفح و442 عبر معبر كرم أبو سالم، مقابل استمرار وجود 21 ألفًا و468 حالة على قوائم الانتظار، بينها 6430 حالة ذات أولوية للسفر.

وجددت وزارة الصحة مطالبتها بفتح معبر رفح أمام حركة سفر المرضى والجرحى، وتسهيل مغادرتهم وزيادة أعداد المسافرين يوميًا، لتقليص قوائم الانتظار وإنقاذ الحالات الحرجة التي لا تحتمل تأخير العلاج.