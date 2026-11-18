أحرق مستوطنون إسرائيليون، الأربعاء، 3 مركبات وحاولوا إحراق منازل فلسطينية في بلدة السموع جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفق مسؤول محلي.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة، ويرتكبون اعتداءات إرهابية بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا.

وقال رئيس بلدية السموع خليل أبو عواد للأناضول إن أعدادا كبيرة من المستوطنين هاجمت البلدة، وأضرمت النار في 3 مركبات، وحاولت إحراق منازل.

وأضاف أن الأهالي أخمدوا الحرائق قبل امتدادها، ما "حال دون أضرار أكبر".

وتابع أن ما حدث يمثل شاهدا على ما يواجهه الفلسطينيون يوميا من اعتداءات متكررة ينفذها المستوطنون ضد السكان وممتلكاتهم.

ومنذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، ارتكب المستوطنون 14 ألفا و742 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).

وفي يونيو الماضي، حذر 14 مقررا أمميا من أن التصاعد الحاد في وتيرة "إرهاب المستوطنين"، بدعم وتواطؤ من الدولة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.

وأسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين بالضفة منذ أكتوبر 2023 عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا و750 آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 26 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

كما تشمل الاعتداءات هدم منازل وإحراق مساجد وسيارات وتجريف أراض زراعية ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.

ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد بهذا الإرهاب لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسميا، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي عام 1948، أقيمت إسرائيل على أراض فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وتسببت في تهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن تحتل تل أبيب بقية الأراضي وترفض الانسحاب منها.