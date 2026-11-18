وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى مدينة شنجن جنوب الصين، حيث كان في استقباله نظيره الصيني شي جين بينج.

وقبيل وصوله، عقد الرئيس الصيني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مطولة استمرت أكثر من ساعتين في المدينة ذاتها. ويُعدّ اللقاء، الذي تخللته مأدبة غداء، الخامس بينهما منذ مطلع العام الجاري.

وبحسب الكرملين، تناولت المحادثات، بحضور وفدي البلدين، سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والقطاع المالي، قبل أن ينتقل الرئيسان إلى بحث قضايا السياسة الخارجية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والوضع في شبه الجزيرة الكورية، بحضور عدد محدود من مساعديهما.

وخلال لقائه بوتين، دعا الرئيس الصيني إلى توطيد العلاقات السياسية والعسكرية بين بكين وموسكو، مؤكدًا ضرورة تعزيز التنسيق بين مؤسسات البلدين.

ونقلت وكالة أنباء الصين «شينخوا» عن شي قوله إن «على الجانبين تسخير آليات للتبادل بين حكومتي البلدين وهيئتيهما التشريعيتين وجيشيهما وأحزابهما السياسية، بما يضمن التنفيذ الفعّال للتوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين».

وتثير القمة الثلاثية المرتقبة بين ترامب، شي، وبوتين يوم غد الخميس، قلقًا بالغًا في كييف والعواصم الأوروبية، خشية أن يتفق القادة الثلاثة على تسوية تحدد مستقبل أوكرانيا من دون إشراكها بالقرار، أو أن يتوصلوا إلى تفاهمات بشأن تقاسم مناطق النفوذ في العالم.

وكانت واشنطن قد استبعدت في البداية مناقشة الملف الأوكراني، قبل أن يؤكد ترامب لاحقًا إدراجه على جدول الأعمال. أما شي، فلا يزال يتمسك بمبدأ «النأي بالنفس».

وتحفظت الصين عن الحديث على المواضيع التي ستناقش في القمة الثلاثية، إذ اكتفت بالقول إن القادة سيجرون «مناقشات معمقة بشأن حماية السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في علاقات القوى الكبرى».

كذلك، أعلنت واشنطن أن المحادثات ستطرق إلى الحرب مع إيران ونزع السلاح النووي، خاصة وأن العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا كان قد انتهى في فبراير الماضي.

وفي هذا الملف، تؤكد الصين أن على الولايات المتحدة وروسيا خفض ترسانتيهما النوويتين، اللتين تفوقان ترسانتها حجمًا بكثير، قبل الدخول في أي مفاوضات لفرض قيود على أسلحتها النووية.