نقلت قناة "CNN" الأمريكية تحذير 7 مسئولين بالمخابرات الأمريكية من احتمال وقوع هجوم إيراني بـ"القنابل القذرة" المشعة نوويا على العاصمة الأمريكية واشنطن، ما أثار حالة من التأهب لحدوث طوارئ نتيجة هجوم إيراني بالقنبلة المعروفة بتسببها في الحرب النفسية وإثارة الفوضى.

وتسرد "الشروق" حقائق عن طبيعة القنابل القذرة وعلاقتها بالأسلحة النووية وخطورة استخدامها في الهجمات العسكرية على المدن، وذلك وفقا لما ورد في: اللجنة الأمريكية للمراقبة النووية، ومبادرة الحد من التهديدات النووية، وموقع "جيو ريبورتس".

بين السلاح النووي والحرب النفسية

تتميز القنبلة القذرة باستخدامها للمواد النووية المشعة، ولكن ذلك لا يشمل حدوث أي تفجير نووي؛ حيث يقتصر الانفجار على متفجرات عادية مثل الديناميت تعمل على تناثر المادة المشعة في الهواء لتسبب أضرارا صحية عند استنشاقها أو احتكاكها بالجلد.

وتعتبر أغلب الجهات الدولية المختصة بمتابعة السلاح النووي أن القنابل القذرة سلاح نفسي لا يرقى لخطورة الأسلحة النووية؛ إذ ينخفض تأثير المواد المشعة عند تناثرها على مساحة واسعة لتقل قدرتها على إحداث ضرر بدني أو صحي، ولكن التأثير يحدث على الجانب النفسي بنشر الذعر بين المدنيين والتسبب في عمليات نزوح نتيجة السمعة المرعبة للمواد النووية المشعة.

سهولة صنع قنبلة قذرة

تعتبر القنابل القذرة سلاحا متاحا للدول وكذلك المنظمات الإرهابية؛ إذ تستخدم المواد المشعة في الحياة المدنية بالمستشفيات والمختبرات العلمية، ويسهل تسريب تلك المواد وبيعها بالسوق السوداء، حيث تتصدر نظائر السيزيوم والكوبالت والبلوتونيوم قائمة العناصر المطلوبة لعمل قنبلة قذرة لقوة الإشعاع الصادر من تلك المواد.

بين الهجمات وحوادث تسرب الإشعاع

لم يشهد العالم أي هجوم بالقنابل القذرة، بينما لم يتجاوز استخدامها التهديد، ولكن العالم شهد عدة حوادث تسربات نووية، والتي تشبه تأثير الهجوم الإشعاعي، وعلى رأسها تسرب مفاعل تشيرنوبل 1986 الذي أسفر عن مصرع 30 شخصا خلال أيام وموجة من انتشار مرض السرطان بين الآلاف، وأما تسرب مفاعل كيشتيم السوفييتي سنة 1957 فقد تسبب في مصرع 200 شخص خلال أيام، كما تعتبر بقية الحوادث ذات تأثير ضعيف مثل تسرب مفاعل فوكوشيما الياباني 2011، والذي قتل شخصا واحدا فقط.

وتعتبر الحوادث الإشعاعية المذكورة مرتبطة بمفاعلات نووية ضخمة تفوق حجم أي قنبلة قذرة بآلاف المرات، ما يجعل احتمال الوفيات بالقنابل القذرة ضعيفا.

إرشادات السلامة

يمكن تجنب تأثير القنابل القذرة باتباع بعض الإرشادات؛ مثل وضع قماشة على الوجه منعا لاستنشاق الهواء المحتوي على إشعاعات، مع تجنب لمس الأجسام في المناطق القريبة من حدوث التفجير، حيث تكون الإشعاعات عالقة بتلك الأجسام، كما ينصح بالتخلص من الملابس والاستحمام بمجرد الابتعاد عن منطقة الخطر.