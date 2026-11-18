أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخ طواف «كروز» أطلقته جماعة الحوثي باتجاه منطقة الرياض.



جاء ذلك في تدوينة مقتضبة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.



وصباح اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخ طواف «كروز» آخر، أطلقته جماعة الحوثي باتجاه منطقة الرياض.



وفجر اليوم، أعلن المالكي، أن قوات التحالف نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قدرات جماعة الحوثي، أسفرت عن تدمير 60 هدفًا عسكريًا في محافظات صنعاء والحديدة وعمران وصعدة.



وأوضح التحالف أن العملية ركزت على إضعاف القدرات الباليستية وقدرات الطائرات المسيّرة، وتحييد التهديد البحري، مشيرًا إلى أنها شملت تدمير أنفاق تؤدي إلى مخازن جبلية للصواريخ الباليستية، وورش لتجميع الطائرات المسيّرة وتخزينها.