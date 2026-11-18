أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات التوغلات الإسرائيلية في القنيطرة ودرعا في الجنوب السوري، وإستمرار الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين السوريين، في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك سافر لسيادة سوريا.

وحذرت الجامعة العربية من استمرار هذه السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتدمير القرى وتهجير سكانها وفرض واقع جديد على الأرض، وهو أمر مرفوض بالكامل.

ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى إتخاذ موقف حازم وواضح لوقف الاعتداءات والإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في الجنوب السوري بشكل فوري، وحمل القوة القائمة بالإحتلال على الإلتزام الكامل بميثاق الأمم المتحدة وإتفاق فض الإشتباك لعام 1974.