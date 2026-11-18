أعلنت أستراليا، الأربعاء، فرض عقوبات ضد أفراد وكيانات إسرائيلية بسبب التوسع الاستيطاني غير القانوني بالضفة الغربية المحتلة.

ويأتي ذلك بعد قرار بريطانيا، الثلاثاء، فرض عقوبات على 8 شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات في الضفة.

وذكرت وزارة الخارجية الأسترالية، في بيان، أن العقوبات تشمل 3 أفراد هم دانييلا فايس، وإيتامار يهودا ليفي، وإلياف ليبي.

كما تشمل 4 كيانات هي: منظمة "أمانا"، وحركة "نحالا"، و"حركة هاشومير يوش"، وشركة "إيال هاري يهودا" المحدودة المرتبطة بأنشطة التوسع الاستيطاني وبناء المستوطنات بالضفة الغربية.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان: "فرضت أستراليا اليوم حزمة جديدة من العقوبات الموجهة ضد أطراف متورطة في التوسع الاستيطاني غير القانوني وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأوضحت أن هذه التدابير تقضي بحظر التعامل التجاري أو تقديم الدعم المالي أو أي أشكال دعم أخرى من قِبل الأفراد والشركات الأسترالية لصالح ثلاثة أفراد وأربع منظمات، "وذلك لدورهم في توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن هذه العقوبات تأتي استكمالاً للعقوبات التي فرضتها أستراليا سابقاً على مسؤولين إسرائيليين كبار، ومستوطنين متطرفين، ومستوطنات غير قانونية، وجماعات أخرى.

وأضافت: "وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلاننا في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عزمنا اتخاذ تدابير إضافية موجهة لردع التوسع الاستيطاني غير القانوني وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

ولفتت إلى أن بلادها تتخذ هذه الإجراءات لأن التوسع السريع للمستوطنات وعنف المستوطنين يقضيان على إمكانية تحقيق حل الدولتين.