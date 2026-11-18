قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، إن واشنطن لا تملك أدلة على أن الأعطال التقنية، التي طالت مؤخرا شركة "مايكروسوفت" وإدارة الطيران الفيدرالية ومصارف، ناجمة عن هجمات سيبرانية أو مرتبطة ببعضها.

وأوضح روبيو، خلال مؤتمر صحفي في الفلبين، أن لكل عطل أسبابه الخاصة، وأنه لا توجد أدلة على ضلوع قراصنة أو دولة أجنبية أو أي جهة تسعى إلى إلحاق الضرر.

وأضاف أن اتساع استخدام التكنولوجيا يكشف عن ثغرات أمنية جديدة، وأن التصدي للجرائم الإلكترونية، ومنها هجمات برامج الفدية والسرقة عبر الإنترنت، مهم للأمن القومي والاقتصاد الأمريكيين.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية قد علّقت الرحلات في جميع المطارات الأمريكية في 13 نوفمبر لأكثر من 4 ساعات، إثر خلل في الاتصالات أثر على مراكز مراقبة الحركة الجوية.

كما أعلنت "مايكروسوفت"، الجمعة، تعافيا جزئيا لخدماتها بعد عطل عالمي استمر أكثر من 12 ساعة وطال مستخدمين في أكثر من 70 دولة.

وفي سياق آخر، وتعليقا على تقرير لشبكة "سي إن إن" أورد معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تخطط لهجوم بـ"قنبلة قذرة" داخل الولايات المتحدة، قال روبيو إنه لا يعتقد أن بلاده تواجه تهديدا وشيكا.

وأكد ثقته بأجهزة الاستخبارات الأمريكية، وشكك في موثوقية المسؤولين الذين استند إليهم التقرير، وانتقد تسريب المعلومات.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلت، الثلاثاء، عن 7 مسئولين أمريكيين أن معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إيران تضع خططا محتملة لاستهداف مسئولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب في واشنطن باستخدام ما يُعرف بـ"قنبلة قذرة" أو سلاح كيميائي.

ويُطلق مصطلح "القنبلة القذرة" على سلاح ينشر مواد مشعة في محيط الانفجار، ما قد يؤدي إلى تلوث المنطقة المحيطة.