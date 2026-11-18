أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اندلاع حريق على متن ناقلة نفط داخل مضيق هرمز، إثر إصابتها بقذيفة مجهولة المصدر، على بعد نحو 13 ميلًا بحريًا شمال خصب في سلطنة عُمان.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن السلطات المحلية أفادت بتعرض الناقلة للإصابة، مشيرة إلى أن الحريق الذي اندلع على متنها جرى إخماده، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن أحد أفراد الطاقم المفقودين.

وأضافت أن حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة، وكذلك التأثير البيئي المحتمل للحادث، لا يزالان غير معروفين حتى وقت إعداد البيان، داعية السفن العابرة للمنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

ويأتي الحادث بعد تعرض سفينة تابعة لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، مساء الثلاثاء، ما استدعى تدخل فرق الدعم لمتابعة التطورات وبدء عمليات البحث والإنقاذ.

وأعلنت الشركة استمرار عمليات البحث عن أحد أفراد الطاقم المفقودين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد إجلاء بقية أفراد الطاقم بسلام، مشيرة إلى إصابة 11 من البحارة خلال الحادث، ونقل من استدعت حالاتهم إلى الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الشركة أن أولويتها تتمثل في دعم عمليات البحث والإنقاذ وتوفير الرعاية والمساندة لأفراد الطاقم والمتضررين، مشددة على أهمية حماية البحارة وضمان سلامتهم، والحفاظ على حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية الحيوية.

ودعت الشركة إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، مؤكدة إعلان أي مستجدات فور توافر معلومات إضافية.