تواجه الأسر البريطانية قفزة أخرى في أسعار فواتير الطاقة في يناير 2027، فيما تدفع حرب إيران أسعار الكهرباء والغاز بالجملة إلى الارتفاع، ما يهدد بتقويض جهود رئيس الوزراء آندي بيرنام لتخفيف ضغوط تكلفة المعيشة.

وأفادت شركة استشارات الطاقة "كورنول إنسايت" بأنه من المتوقع أن يرتفع الحد الأقصى للأسعار الذي حدده مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطاني (أوفجيم) – الذي يحدد المبلغ الذي يمكن للموردين تحصيله من الأسر لكل وحدة من الطاقة – بنسبة 26%، ليصل إلى نحو 2166 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا للأسرة المتوسطة.

وهذا من شأنه أن يرفع الحد الأقصى للأسعار إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2023، إلى جانب زيادة أخرى متوقعة في أبريل من العام المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتهدد القفزة في تكاليف الطاقة بالقضاء على أي متنفس أوجده رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام، الذي ساعدت إجراءاته المبكرة الخاصة بتكلفة المعيشة في تحسين المزاج العام، والتي اشتملت على خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة.

وذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك في ميزانية أكتوبر، حيث أعلنت عن دعم جديد يشمل دفع مئة جنيه إسترليني لملايين الأسر، رغم أن الوضع السيئ للمالية العامة سوف يجعل من الصعب تقديم المزيد من المساعدة.

ولطالما كانت تقديرات "كورنوال إنسايت" متقاربة تاريخيًا مع البيانات النهائية لـ"أوفجيم"، التي من المتوقع صدورها في وقت لاحق من الشهر الجاري.