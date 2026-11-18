شدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، قبيل الاجتماع الثلاثي المقرر عقده غدا الخميس بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، على ضرورة مشاركة أوروبا في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال الوزير خلال لقائه نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف في العاصمة باكو اليوم الأربعاء: "أفترض، وليس لدي أي سبب للشك في ذلك، أن المحادثات بشأن مستقبل أوكرانيا ستُجرى بين روسيا وأوكرانيا بمشاركة أوروبا".

وحذر فاديفول من أنه لن يكون من الممكن بخلاف ذلك التوصل إلى حل مستدام يضمن "ألا ينشأ صراع جديد بعد هذه الحرب، التي نأمل أن تنتهي في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن هذا ما فهمه أيضا من المحادثات السابقة، لا سيما مع نظرائه في الولايات المتحدة والصين.

وقال فاديفول إن الأمر كان واضحا، وهو "أن أوروبا عليها أن تؤدي دورا حاسما في حل النزاع، وأن ذلك لا يمكن أن يحدث في مكان ثالث".

وفي الوقت نفسه، رحب فاديفول من حيث المبدأ بالاجتماع الثلاثي المقرر عقده في مدينة شنتشن جنوب الصين، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال: "كل محادثة تُجرى هي محادثة جيدة، هذا ما أقوله بصفتي متخصصا في السياسة الخارجية".

وأضاف بايراموف أنه يتعين التعامل بجدية مع الاجتماع المقرر في شنتشن - من بين أسباب أخرى - لأنه يجمع دولا أعضاء في مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن العالم يتطلع إلى التوصل إلى حلول للصراعات والحروب التي تتطلب معاجلة عاجلة.