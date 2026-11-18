قتلت القوات الحكومية الهندية اليوم الأربعاء، قائداً مسلحاً في إقليم كشمير الخاضع لسيطرة الهند، وفقاً لما أعلنته الشرطة، وذلك بعد أيام من إصابة ثلاثة جنود في كمين نفذه مسلحون يقاتلون ضد الحكم الهندي ، استهدف دورية لقوات شبه عسكرية في المنطقة المتنازع عليها.

وقال مسؤولون إن الشرطة والجنود فرضوا طوقاً أمنياً حول قرية زانجال بورا، في مقاطعة كولجام جنوب كشمير، بعد تلقي معلومات تفيد باختباء أحد قادة المسلحين فيها. وكان المذكور قد تمكن من الفرار خلال اشتباك مسلح مع القوات قبل يومين في قرية مجاورة، قُتل فيه أحد مرافقيه.

وذكرت الشرطة أن المسلح يُدعى محمد لطيف بهات، مشيرة إلى أنه لجأ إلى داخل أحد المساجد، وقُتل خلال الاشتباكات التي أعقبت ذلك.

وقال أنيات علي تشودري، قائد شرطة مقاطعة كولجام، للصحفيين إن الجيش والشرطة حاولا مراراً إقناع بهات بتسليم نفسه عبر مكالمة فيديو، لكنه رفض الاستسلام.

وأضاف تشودري أن بهات انضم إلى صفوف المسلحين العام الماضي، وتولى تنسيق عدة هجمات ضد القوات الهندية، من بينها الكمين الذي استهدف الأسبوع الماضي دورية تابعة لقوات الاحتياط المركزية للشرطة في كولجام، وأسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر القوات شبه العسكرية.

من جانبه، قال وزير الداخلية الهندي أميت شاه، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن بهات كان "آخر إرهابي محلي معروف ونشط" ينتمي إلى جماعة عسكر طيبة المسلحة في وادي كشمير، الذي يُعد معقلاً رئيسياً للتمرد ضد الحكم الهندي.

وأشارت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من تفاصيل العملية.