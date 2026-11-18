أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في أن تسهم الجهود المصرية، بالتعاون مع الوسطاء الدوليين، بحل النزاع بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في اليمن، وتهدئة الأوضاع في البلاد والمنطقة المحيطة بها.



وحسبما نقلة وكالة الأنباء الروسية «تاس »، قال نائب وزير الخارجية الروسي، جيورجي بوريسينكو، في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الروسي الأفريقي الرابع لنادي فالداي للحوار، إن موسكو تقدر جهود القاهرة الرامية إلى تسوية النزاعات، بما في ذلك الأزمة اليمنية.



وأضاف، ردا على سؤال لوكالة «تاس» الروسية: «نأمل أن تسهم جهود مصر، إلى جانب جهود الوسطاء الدوليين الآخرين، في حل هذا الوضع بأسرع وقت ممكن، وتهدئة الأوضاع داخل اليمن وحولها، ووضع حد للهجمات على المدن والمنشآت والسكان السعوديين».



وأواخر أكتوبر الماضي، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بقصر الكرملين في العاصمة موسكو، على هامش مشاركته في أعمال القمة الروسية الإفريقية الثالثة.



وتناول اللقاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات الراهنة، حيث أكد الجانبان ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.



وثمن الرئيس الروسي الدور المصري المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكدا حرص بلاده على تكثيف التشاور والتنسيق السياسي مع القاهرة، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.