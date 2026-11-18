وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج، بأنها "حديثا عميقا مع صديق عزيز".

وأوضح بوتين في خطابه أمام طلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، في الجامعة المشتركة بين جامعة موسكو الحكومية لومونوسوف، ومعهد بكين للتكنولوجيا: "أصدقائي الأعزاء كما تعلمون، أجرينا قبل اجتماعنا مباشرة حديثا معمقا مع صديقي العزيز، الرئيس شي جين بينج".

وعقد بوتين وشي محادثات ثنائية على هامش فعاليات قمة الأعمال لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، المنعقدة في مدينة شنتشن الصينية.

وتوجه الرئيس بوتين، بزيارة اليوم الأربعاء، إلى الجامعة المشتركة بين جامعة موسكو الحكومية ومعهد بكين للتكنولوجيا في شنتشن، وذلك بعد انتهاء المحادثات الروسية الصينية، حيث ألقى فيها كلمة أمام الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية.

وكان بوتين قد أشار في وقت سابق، إلى نجاح عمل الجامعة المشتركة، في ضوء التعاون الروسي الصيني في مجال التعليم، حيث اقتربت الجامعة بالفعل من قائمة أفضل 100 جامعة في الصين، لافتا إلى أن الطلاب والمعلمين من روسيا والصين يشاركون بفاعلية في مشاريع ثقافية واجتماعية ثنائية، فضلا عن مبادرات إبداعية وتطوعية تجمع بين البلدين، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.