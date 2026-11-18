أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بدء عملية عسكرية في ثلاثة مربعات سكنية بمحيط مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة، بالقرب مما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، بالتزامن مع استمرار التوغلات والتحركات العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع.



وحسبما نقلتة شبكة «قدس» الإخبارية، أوضح جيش الاحتلال أن العملية تشمل المربعات 660 و661 و666، معلنًا إغلاق محور صلاح الدين أمام حركة المرور في نطاق هذه المناطق.



ويقع المربع 660 شمالي وشمال غربي مخيم البريج، فيما يقع المربع 661 بمحاذاته، بينما يمتد المربع 666 شمالي مخيم النصيرات، ويشمل منطقة الدعوة والمناطق القريبة من وادي غزة جنوبًا.



وفي سياق متصل، توغلت دبابات وجرافات عسكرية إسرائيلية في منطقة عتلة الريس شرقي مخيم البريج، وسط إطلاق قذائف مدفعية ونيران كثيفة.



وسبق أن، حذر «مجلس السلام» من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، في ظل استمرار الفجوة بين الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاق وما يجري تنفيذه على الأرض، مطالبا جميع الأطراف بالوفاء بتعهداتها لتجنب تعثر العملية.



ونقلت وكالة «الأناضول» عن وكالة « أسوشيتد برس»، أن المجلس، أوضح في تقريره نصف السنوي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، أن استمرار وقف إطلاق النار دون تحقيق نتائج ملموسة لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى، مشيرا إلى أن عدم تنفيذ بنود الاتفاق يمثل أكبر تهديد لمساره.



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، استنادا إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أقرها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803 الصادر في نوفمبر من العام نفسه.



ومنذ أكتوبر 2023، أسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 175 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن دمار طال نحو 90% من البنية التحتية.