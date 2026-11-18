استبعد الكرملين عقد محادثات ثنائية موسعة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبك» المنعقدة في الصين، مرجحًا أن يقتصر اللقاء، حال انعقاده، على تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الدولية.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، قوله إنه لم يُتفق بعد على موعد لعقد اجتماع ثنائي بين الرئيسين، مشيرًا إلى أن جدول أعمال القمة متعددة الأطراف قد لا يتيح وقتًا كافيًا لإجراء مفاوضات موسعة.

وأوضح بيسكوف أن الرئيسين قد يتبادلان الآراء بشأن الحرب في أوكرانيا والتطورات المتعلقة بإيران، إذا أتيحت لهما فرصة للحديث على انفراد، مؤكدًا أن الملف الأوكراني يأتي في مقدمة القضايا المطروحة.

وأضاف أن الجانبين قد يبحثان ترتيب لقاء سريع على هامش القمة، ما لم يتم الاتفاق على صيغة أخرى للاجتماع، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وفيما يتعلق بمشاركة بوتين المرتقبة في قمة مجموعة العشرين، قال المتحدث باسم الكرملين إن القرار يتوقف على مجموعة من العوامل والظروف، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأشار بيسكوف إلى أن العمل على البيان الختامي للاجتماع بين روسيا والولايات المتحدة والصين سيستمر حتى اللحظات الأخيرة.

موسكو تشكك في موقف أوروبا من تسوية الأزمة الأوكرانية

وفي سياق متصل، قال بيسكوف، إن موسكو تريد التحقق من مدى جدية الدول الأوروبية في دعم جهود التوصل إلى تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا لم ترصد حتى الآن توجهًا أوروبيًا واضحًا للمساعدة في إيجاد حلول سياسية للنزاع.

وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول، رغم الصعوبات وعدم إحراز تقدم بالسرعة المطلوبة، طرح صيغ للتوصل إلى تسوية سلمية، بينما لم تصدر عن معظم المسئولين الأوروبيين، بحسب تعبيره، مواقف مماثلة.

وانتقد المتحدث باسم الكرملين تصريحات عدد من المسئولين الأوروبيين، من بينهم مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى جانب مسئولين في بروكسل وبريطانيا، معتبرًا أنها تتسم بطابع تصادمي.

وأعرب عن شكوك موسكو في قدرة هذه المواقف على الإسهام في تسوية النزاع الأوكراني، في ظل استمرار الخلافات بشأن سبل إنهاء الحرب.