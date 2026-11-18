ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسوان القبض على 6 أشخاص بأسوان؛ متهمين بتجميع أكثر من 10 آلاف لتر مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان أكدت تجميع 6 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظة أسوان، المواد البترولية وحجبها عن التداول بالأسواق، تمهيدا لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأسعار أزيد من المقرر.

وأضاف البيان أنه تم استهداف المذكورين وضبطهم بنطاق محافظة أسوان، وضُبط بحوزتهم أكثر من 10 آلاف لتر مواد بترولية "سولار وبنزين"، و6 سيارات، وبندقية آلية، وبمواجهتهم اعترفوا بتجميعهم المواد البترولية من محطات وقود مختلفة بقصد حجبها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية.