كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية ملابسات تضرر شخص من مالك ورشة ميكانيكا لإشغال الطريق بالدقهلية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من مالك ورشة ميكانيكا لقيامه بإشغال الطريق بالدقهلية، وصدور أحكام قضائية ضده لم يتم تنفيذها.

وأضافت أنه بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (بالمعاش - مقيم بدائرة قسم أول المنصورة)، والمشكو في حقه (ميكانيكي "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم)، وتبين وجود خلافات بينهما حول الجيرة محرر بشأنها عدة محاضر.

كما تبين صدور أحكام قضائية ضد المشكو في حقه بالغرامات المالية وقيامه بسداد قيمتها، وبالتنسيق مع الجهات المختصة أفادت بعدم وجود قرارات غلق أو إزالة للورشة المشار إليها.

وكشف عن اتخاذ الإجراءات القانونية.