تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة الأسرة والطفولة) في أعمال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني بشأن القضاء على العنف ضد الأطفال، المنعقد بمدينة مانيلا في جمهورية الفلبين، بتنظيم مشترك بين حكومة الفلبين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، وبالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال، وبمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وتأتي مشاركة الجامعة في إطار دورها في تعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق الجهود الإقليمية لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف، وإبراز التجربة العربية ومساهمتها في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق هذه الغاية، من خلال الآليات المؤسسية الإقليمية، وفي مقدمتها لجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال.

ويأتي المؤتمر استكمالاً لمسار الجهود العالمية والإقليمية، الذي بدأ بالمؤتمر الوزاري العالمي الأول في بوجوتا عام 2024.

تلاه تنظيم الأمانة العامة، بالتعاون مع اليونيسف، ورشة إقليمية بالقاهرة يومي 1 و2 سبتمبر 2025، بمشاركة الدولة العربية، والتي شكلت محطة مهمة في بلورة خارطة طريق إقليمية لدعم الجهود العربية المشتركة لإنهاء العنف ضد الأطفال وصولاً إلى المؤتمر الحالي، تمهيداً لعقد المؤتمر الوزاري العربي بشأن إنهاء العنف ضد الأطفال عام 2027.

وتشارك الجامعة العربية كمتحدث رئيسي في عدد من الجلسات والفعاليات الرئيسية للمؤتمر، تتناول دور المنظمات الإقليمية في إنهاء العنف ضد الأطفال، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء العرب.

وتتيح هذه المشاركة إبراز دور الجامعة والدول الأعضاء في نقل التجربة العربية إلى المستوى العالمي، والمساهمة في إثراء الحوار الدولي وتطوير المقاربات الرامية إلى القضاء على العنف ضد الأطفال، وتعزيز الربط بين الالتزامات الدولية والأولويات الإقليمية والجهود الوطنية.

وتؤكد هذه المشاركة حرص جامعة الدول العربية على مواصلة دورها كمنصة إقليمية لتنسيق الجهود العربية، وشريك في الحوار الدولي بشأن إنهاء العنف ضد الأطفال، بما يدعم تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والبناء على مخرجات المؤتمر في التحضير للمؤتمر الوزاري العربي المرتقب عام 2027.