ناشدت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية العربية والإقليمية والدولية والجهات المانحة وصناديق التنمية تكثيف جهودها وتقديم الدعم اللازم للمساهمة في تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في فلسطين والسودان واليمن ولبنان، انطلاقاً من المسئولية الإنسانية المشتركة، وتعزيزاً لقيم التضامن، وتخفيفاً من معاناة المتضررين من الأزمات الإنسانية.

وأصدر مجلس وزراء الصحة العرب عدداً من القرارات الرامية إلى دعم القطاع الصحي في كل من فلسطين والسودان واليمن ولبنان، وذلك خلال أعمال دورته العادية (65)، التي انعقدت في العاشر من الشهر الجاري بمقر جامعة الدول العربية، وذلك في إطار نهج الجامعة في دعم الدول الأعضاء في المجالات الإنسانية والصحية وتعزيز التكافل والتضامن العربي، وفي إطار إلتزام الجامعة بدعم قدرة النظم الصحية في الدول العربية على مواجهة الأزمات والطوارئ الإنسانية،

ويأتي هذا الدعم تجسيداً لحرص جامعة الدول العربية ومجالسها الوزارية المتخصصة على مساندة الدول الأعضاء التي تواجه ظروفاً إنسانية وأزمات صحية استثنائية، وتعزيز قدراتها على الإستجابة للاحتياجات الصحية العاجلة، وضمان إستمرارية تقديم الخدمات الطبية الأساسية والمنقذة للحياة، إلى جانب المساهمة في توفير الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية اللازمة، بما يخفف من تداعيات الأزمات على السكان ويحافظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وتؤكد هذه القرارات الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية في تعزيز العمل الصحي العربي المشترك، وترسيخ مبادئ التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم صمود النظم الصحية ورفع مستوى جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة للأزمات والطوارئ، لا سيما في الدول التي تواجه تحديات إنسانية وصحية متفاقمة.