نجحت هيئة ميناء دمياط، بالتعاون مع شركة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة، في تفريغ كامل حمولة السفينة «PANAMAX NOSTOS»، البالغة 74 ألفا و900 طن من خام السلاج (SLAG)، خلال زمن قياسي تجاوز 24 ساعة بدقائق قليلة، في إنجاز تشغيلي يعكس كفاءة منظومة العمل بالميناء وقدرتها على التعامل مع كميات ضخمة من بضائع الصب بمعدلات تداول مرتفعة.

وأكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذا الرقم يعكس كفاءة استغلال الأرصفة وتقليص زمن بقاء السفن بالميناء، بما يسهم في رفع معدلات التداول وتحسين الأداء التشغيلي، إذ نُفذت أعمال التفريغ باستخدام معدات متطورة ومنظومة تشغيل عالية الكفاءة، مع الالتزام باشتراطات السلامة وانتظام العمل.

كفاءة منظومة التشغيل

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى معدل التشغيل بالميناء، ومستوى التكامل بين الهيئة والشركات العاملة، مؤكدًا أن تعظيم معدلات تداول البضائع وتقليص زمن بقاء السفن على الأرصفة يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء التشغيلي وتعزيز القدرة التنافسية للميناء.

وأشاد بجهود العاملين بالهيئة والجهات العاملة بالميناء، بالتعاون مع شركات الشحن والتفريغ، التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.