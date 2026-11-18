تسعى إيران إلى توسيع مبادلاتها التجارية مع باكستان، والاستفادة من إمكانات سوقها المحلية وموقعها الجغرافي لتطوير مسارات تصدير بديلة، في إطار جهودها لتعزيز مرونة اقتصادها وتنويع منافذ تجارتها الخارجية.

وقال المدير العام للصناعة والتعدين والتجارة في محافظة بوشهر جنوبي إيران، نصرالله كشاورز، إن باكستان تمثل إحدى الوجهات المهمة لتطوير التجارة الإيرانية، نظرًا لارتفاع عدد سكانها، وتنوع احتياجات أسواقها، فضلًا عن الحدود المشتركة بين البلدين التي يتجاوز طولها 900 كيلومتر.

وأوضح كشاورز، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، على هامش اجتماع جمع فاعلين اقتصاديين في محافظة بوشهر بالمستشار التجاري الإيراني في باكستان، أن الظروف التي فرضتها الحرب الأخيرة تستدعي البحث عن إمكانات جديدة للاستفادة من الموانئ والمسارات التجارية البديلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد الإيراني على مواجهة التحديات.

وأضاف أن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين طهران وإسلام آباد، إلى جانب احتياجات السوق الباكستانية المتنوعة، توفر فرصًا لتوسيع التعاون التجاري وفتح آفاق جديدة أمام المصدرين والتجار الإيرانيين.

وفيما يتعلق بصادرات التمور، كشف المسئول الإيراني أن بلاده تصدر سنويًا منتجات من التمور بقيمة تقارب 500 مليون دولار إلى الأسواق العالمية، تستحوذ باكستان على نحو 120 مليون دولار منها، ما يجعلها سوقًا مهمة للصادرات الإيرانية.

وأشار إلى أن الاجتماع استهدف تعريف الفاعلين الاقتصاديين في محافظة بوشهر بفرص السوق الباكستانية وإمكاناتها، فضلًا عن بحث التحديات والعقبات التي تواجه تنمية المبادلات التجارية بين البلدين.

وأعرب كشاورز، عن أمله في أن تسهم الاجتماعات المقبلة ومتابعة المشكلات التي يواجهها رجال الأعمال في تيسير حركة التجارة الخارجية، وتعزيز استفادة الشركات والتجار في محافظة بوشهر من الفرص المتاحة في السوق الباكستانية.