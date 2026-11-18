• قوة الدولار وموجة بيع أسهم الذكاء الاصطناعى السبب

واصلت أسعار النحاس تراجعها، اليوم الأربعاء، بدعم من استمرار المخاوف بشأن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وارتفاع الدولار الأميركي، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين"أكبر مستهلك للمعدن في العالم".

وانخفض سعر النحاس بنسبة 3.7% ليسجل 12733.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، كما تراجع سعر العقود الأجلة بنسبة 4% ليصل إلى 12700 دولار للطن، وهو أدنى مستوى له خلال الجلسة منذ منتصف أبريل.

وأدت موجة بيع لأسهم الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة إلى فقدان النحاس، المستخدم في الأسلاك الكهربائية، بعضاً من جاذبيته، كما ساهمت بيانات الإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة في الصين، التي جاءت أقل من التوقعات، في موجة واسعة النطاق من تراجع أسعار المعادن.

وفقا لوكالة بلومبرج، قال الملياردير ستان دراكنميلر، مؤسس "مكتب دوكين العائلي"، أمس الثلاثاء خلال فعالية في أوستن بولاية تكساس، إنه يتوقع انخفاض أسعار النحاس. وكان دراكنميلر، كحال كثير من المستثمرين، اتخذ مراكز شراء في المعدن الأحمر في بداية العام.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في 19 شهرا اليوم الأربعاء مدعوما ببيانات اقتصادية أمريكية وتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة في ‌الشهر المقبل.

وتراجع سعر الألمنيوم بنسبة 2.2% إلى 2869.50 دولار للطن، ما خفف حدة شح المعروض الناجم عن انخفاض مخزونات بورصة لندن للمعادن.