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تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينج، المصافحة وأطراف الحديث لفترة وجيزة، خلال حفل الاستقبال المقام على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، في مدينة شنتشن الصينية.

وأفاد مراسل وكالة «سبوتنيك» بأن الرئيس الصيني استقبل قادة الدول المشاركين في القمة شخصيًا، وصافحهم وتبادل معهم أحاديث قصيرة، كما تصافح بوتين وترامب وتحدثا لوقت وجيز وهما واقفان.

وأُقيم حفل الاستقبال بدعوة من الرئيس شي جين بينج، في مركز شنتشن الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمنطقة فوتيان في المدينة.

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن في وقت سابق أن بوتين وترامب سيلتقيان عدة مرات خلال فعاليات القمة.

ويزور الرئيس الروسي مدينة شنتشن للمشاركة في قمة «أبيك»، المنعقدة يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، بمشاركة 21 اقتصادًا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من بينها روسيا.

ومن المقرر أن يعتمد المشاركون في ختام القمة وثيقة نهائية تحمل اسم «مبادرة شنتشن»، تُعرض على الاجتماع غير الرسمي الثالث والثلاثين لقادة اقتصادات المنتدى.