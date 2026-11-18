أعلن اتحاد كرة اليد مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للرجال للموسم الرياضي 2026-2027.

وذلك بعد سحب القرعة اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد في مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية بين أندية دوري المحترفين والفرق المشاركة من الدرجات المختلفة، حيث يلتقي الأهلي مع دلفي، بينما يواجه الزمالك فريق سيتي كلوب الشروق.

مواجهات دور ال 32 من كأس مصر

وجاءت مواجهات دور الـ32 من كأس مصر لكرة اليد كالتالي:

- الأهلي × دلفي.

- الزمالك × سيتي كلوب الشروق.

- هليوبوليس × هليوليدو.

- طلائع الجيش × أصحاب الجياد.

- المقاولون العرب × الصيد.

- المعادي × الترسانة.

- سموحة × مشروعات مدينة العمال.

- الطيران × بني سويف.

- الجزيرة × سكر الحوامدية.

- الزهور × العبور.

- اتحاد الشرطة × مدينة نصر.

- البنك الأهلي × بورفؤاد.

- الأوليمبي × الشمس.

- القناة × تشامبيونز الرحاب.

وتتطلع الأندية المتنافسة إلى حجز مقاعدها في دور الـ16 ومواصلة مشوارها نحو المنافسة على لقب كأس مصر، في ظل رغبة الفرق الكبرى في حصد البطولة، وطموح الفرق الأخرى في تحقيق مفاجآت وإقصاء أصحاب الخبر