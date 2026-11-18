أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 15 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 29 سفينة.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 13 ألفا و983 طنًا، تشمل: 2700 طن مولاس، و2300 طن يوريا، و300 طن برسيم حجازي، و3500 طن ذرة، و2000 طن بذرة صويا، و3183 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 65 ألفا و325 طنًا، تشمل: 8308 أطنان حديد، و9458 طن قمح، و8000 طن خردة، و1434 طن خشب زان، و7500 طن أبلاكاش، و2000 طن فول صويا، و1500 طن فول، و21 ألفا و444 طن ذرة، و5181 طن بضائع متنوعة، و1562 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 500 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 408 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 22 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3748 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص إلى 29026 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4781 حركة.

وخلال رحلاتها إلى ميناء دمياط، غادرت السفينة (ARK FUTURA) التابعة للخط الملاحي (RORO)، الرابط بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي، بعد أن قامت بتداول 3188 طنًا تشمل خضراوات وفواكه ومنسوجات وملابس وضفائر سيارات وكابلات ألومنيوم، منها بضائع تصدير متجهة إلى إيطاليا وهولندا وإنجلترا والمغرب والمجر وسلوفاكيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا.