دعا ديفيد لامي، نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق ووزير الخارجية الأسبق، رئيس الوزراء آندي بورنهام إلى تبني عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي هدفاً انتخابياً لحزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة، مع طرح أي اتفاق يتم التوصل إليه مع التكتل على الناخبين للاستفتاء عليه.

وقالت شبكة «بي بي سي» البريطانية، في تقرير نشرته الأربعاء 18 نوفمبر 2026، إن لامي يرى أن على حزب العمال خوض الانتخابات المقبلة ببرنامج واضح يتعهد بإعادة بريطانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن الفوز بالانتخابات سيمنح الحكومة تفويضاً لبدء مفاوضات رسمية بهذا الشأن.

ونقلت الشبكة عن لامي قوله إن العودة إلى الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تتبعها مفاوضات للتوصل إلى اتفاق، ثم يُعرض الاتفاق على المواطنين للاختيار بين قبوله أو الإبقاء على علاقة بريطانيا الحالية بالتكتل، بما يتيح للناخبين اتخاذ قرارهم استناداً إلى خيارات واضحة ومحددة.

واعتبر لامي أن الاكتفاء بالعودة إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي لن يحقق القدر الكافي من النمو الاقتصادي، كما رأى أن انضمام بريطانيا إلى السوق الموحدة من خارج الاتحاد ليس خياراً عملياً، لأنه سيفرض عليها تطبيق مجموعة واسعة من القواعد الأوروبية دون المشاركة في صياغتها أو التأثير في قراراتها.

وأضاف أن بريطانيا يمكنها، من وجهة نظره، العودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي دون الانضمام إلى منطقة شنجن، التي تتيح التنقل بين الدول الأعضاء دون ضوابط حدودية داخلية، أو الالتزام باعتماد العملة الأوروبية الموحدة «اليورو».

وتأتي دعوة لامي في وقت يستعد فيه بورنهام للمشاركة في قمة بريطانية أوروبية مرتقبة في بروكسل يوم الجمعة، وسط مساعٍ لإعادة ضبط العلاقات بين الجانبين وإبرام تفاهمات جديدة تشمل التجارة الغذائية وتنقل الشباب والتعاون في أسواق الكربون.

وكان بورنهام قد أعلن عزمه طرح خيارات بشأن مستقبل العلاقة طويلة الأمد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي خلال ديسمبر المقبل، عقب القمة المرتقبة، مؤكداً أن أي تغييرات جوهرية لن تسبق الانتخابات المقبلة، وأن حكومته ستلتزم بالخطوط الحمراء الواردة في برنامج حزب العمال الانتخابي لعام 2024، والتي تستبعد العودة إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة أو حرية التنقل.

وأشارت «بي بي سي» إلى أن مقترح لامي يتجاوز الموقف الذي تبناه حزب العمال في انتخابات 2024، حين تعهد بجعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» ناجحاً، مع استبعاد العودة إلى الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة.

وخلصت الشبكة إلى أن تبني هذا المقترح قد يفتح نقاشاً سياسياً واسعاً داخل حزب العمال، ويضع مستقبل علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي في صدارة الملفات الخلافية مع حزب المحافظين وحزب الإصلاح البريطاني، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي المقبل.