كشف عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، عن قرار وزير النقل زيادة حافز التقييم للعاملين من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارا من يناير 2027، موضحا أن القرار يأتي في إطار الاهتمام بالعاملين وتقدير حجم الجهود التي يبذلونها داخل المرفق.

وقال فكري، في تصريحات خاصة لـ"الشروق" إن وزير النقل قرر كذلك صرف حافز «الكيلو النظيف» للعاملين، بشرط انتظام القطار في موعد قيامه ووصوله بأمان دون وقوع حوادث، موضحا أن الحافز يتم صرفه كل ثلاثة أشهر بواقع 30 قرشا عن الكيلومتر الواحد.

وأضاف أن الوزير وجه بإعفاء السائقين من التأخير الناتج عن أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها على امتداد خطوط الشبكة، وتشمل تطوير الإشارات والبنية الأساسية وغيرها من الأعمال، مع التأكيد على ضرورة تشغيل جهاز التحكم الآلي «ATC» والالتزام بتعليمات التشغيل، بما يحقق التوازن بين تنفيذ مشروعات التطوير والحفاظ على سلامة الرحلات.

وأكد رئيس النقابة أن حجم الأجور التي يحصل عليها العاملون بالسكة الحديد لا يتناسب مع حجم المجهود المبذول وطبيعة المسؤوليات التي يتحملونها، خاصة أن العمل داخل المرفق يتطلب الالتزام والانضباط والعمل على مدار الساعة، منوها إلى أهمية استمرار تحسين الأوضاع المالية للعاملين وتقدير دورهم في تطوير المنظومة.

وأوضح فكري أن وزير النقل شدد، خلال اجتماعه الأخير مع العاملين بالسكك الحديدية، على أن تعطيل أو إيقاف جهاز التحكم الآلي «ATC» خط أحمر، وكذلك تعاطي المخدرات، مؤكدا ضرورة الالتزام الكامل بقواعد التشغيل والسلامة وعدم التهاون مع أي مخالفة يمكن أن تعرض حياة الركاب أو العاملين للخطر.

وقال فكري إن خطة تطوير السكة الحديد قامت على مجموعة من المحاور المتكاملة، في مقدمتها تحديث البنية التحتية، وتطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات، وتحديث نظم الإشارات والتحكم، ورفع كفاءة المحطات والمزلقانات والورش، فضلا عن التوسع في إنشاء خطوط جديدة وإعادة تأهيل خطوط قائمة، إلى جانب الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيل العاملين ورفع كفاءتهم.

وأضاف أن أعمال صيانة الجرارات وإعادة تأهيلها تتم داخل ورش إيرماس، لافتا إلى أن أعمال الصيانة مستمرة وفقا لخطط وجداول محددة، ولا يوجد قصور في تنفيذها، إذ تخضع لمجموعة من المعايير واللوائح التي تضع الأمن والسلامة في مقدمة أولوياتها.

وشدد رئيس النقابة العامة على أن العنصر البشري يمثل أحد أهم ركائز نجاح خطة التطوير، موضحا أن وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية أولتا اهتماما كبيرا بتدريب العاملين وتأهيلهم، من خلال معهد وردان ومراكز التدريب التابعة للهيئة في عدد من المناطق، إلى جانب برامج التدريب المتخصصة التي تستهدف رفع كفاءة مختلف طوائف التشغيل.

وعن الدور النقابي، قال فكري إن النقابة العامة تتابع أوضاع العاملين وتعمل على حل مشكلاتهم بالتواصل المستمر مع قيادات هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل، إلى جانب تقديم المساعدات المالية والاجتماعية في الحالات الإنسانية، وتنظيم الندوات واللقاءات التثقيفية والتدريبية بمختلف مناطق العمل للاستماع إلى مطالب العاملين والتعرف على احتياجاتهم.