أعلنت وزارة الإنتاج الحربي إقامة معرض للمنتجات المدنية لشركاتها التابعة، وذلك بنادي جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور، يوم الجمعة 20 نوفمبر الجاري.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتعزيز التواجد الفعّال لشركات الإنتاج الحربي بمختلف المعارض، والتوسع في إتاحة منتجاتها المدنية للمواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وتشارك بالمعرض مجموعة من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، من خلال باقة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات المواطنين في العديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية.

كما تشارك شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بالطلمبات الغاطسة ذات التصنيع المحلي بنسبة 100%، والبطاريات.

وتعرض شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) مجموعة متنوعة من منتجاتها، تشمل المحابس بأنواع ومقاسات مختلفة، ومنها محابس (3 بوصة، ومحابس عدم الرجوع، ومحابس السكينة)، وأغطية الصرف الصحي، وأجسام الطلمبات، والجرليا، ودرج السلم، والمشترك، والطنابير، وغيرها من الصناعات المغذية، وكور طحن الأسمنت، والبلاطة الأسمنتية.

وتستعرض شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) طلمبة الفلاح ذات البستم الواحد، ومحرك دويتس بتصنيع محلي بنسبة 100%، والمستخدم على طلمبات الري التي تتراوح قدراتها من 7.5 إلى 20 حصانًا، إلى جانب مراوح بأشكال ومقاسات مختلفة، وشفاط ومروحة صناعية، ووحدة ري نقالي F1511 6/6 تعمل على ماكينة دويتس، ووحدة إطفاء FL2 511، وسبائك كراسي المحاور الخاصة بالسيارات.

أما شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)، فتشارك بموفرات المياه الذكية، التي تعمل على توفير المياه بنسبة تتراوح من 50% إلى 75% باستخدام تكنولوجيا ألمانية وبصناعة مصرية، فضلًا عن عرض كل ما يخص المولدات.

وتعرض شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) جهاز إنتاج المياه من الهواء، الذي يعتمد على تكنولوجيا يابانية تم توطينها بشركات الإنتاج الحربي، ويتيح استخلاص مياه صحية صالحة للشرب مباشرة من الهواء، كما يمكن، في حالة عدم توافر مصدر للكهرباء، توصيل الجهاز بخلية طاقة شمسية من إنتاج مصنع بنها للإلكترونيات.

كما تعرض الشركة الموقد، والبوتاجازات، وأجهزة البلت إن، والثلاجات، والسخانات، والتكييفات، ومجموعة من المنتجات الصغيرة.

وتشارك شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) بعدادات المياه الميكانيكية ومسبوقة الدفع، والمعدات الزراعية، وولاعة الأفران.

كما تعرض شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) طفايات الحريق، وجنوط السيارات، وجهاز الجير بوكس والري المحوري، وأدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل.

بينما تشارك شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بالكابلات المعزولة والفويل بمختلف المقاسات، في حين تعرض شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) ألواح الطاقة الشمسية، وشاحن الطاقة الشمسية، والتابلت، ومياه الردياتير، ولمبات الليد بقدرات مختلفة، والشاشات الذكية (Smart TV) بمقاسات متنوعة.

وتشارك شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) بمنتجاتها من الدهانات وكراسي الاستاد.

وأكدت وزارة الإنتاج الحربي أن إقامة هذا المعرض تأتي في ضوء النجاح الكبير الذي حظي به المعرض الذي نظمته الوزارة للمنتجات المدنية لشركاتها بنادي جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور، خلال الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر 2026.

وأوضحت أن مشاركة شركات الإنتاج الحربي في مثل هذه المعارض تأتي انطلاقًا من حرصها على تنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من المنتجات بأسعار تنافسية، بما يتيح لهم الحصول على منتجات وطنية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

وتعكس مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في هذا المعرض حرصها على دعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز التكامل بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التصنيع المحلي.

وتستهدف المشاركة تعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة، من خلال توظيفها في تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب مواصلة أداء مهمتها الأساسية المتمثلة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.