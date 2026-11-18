كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، اليوم، عن تجاوز عدد النازحين داخليًا 338 ألف شخص، موزعين على عشر محافظات، جراء الحرب وتداعياتها الإنسانية، محذرة من تدهور الأوضاع المعيشية، وداعية إلى تدخل إنساني عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة.

وأوضحت الوحدة، في تقرير، أن إجمالي الأسر النازحة بلغ 50 ألفًا وأسرة واحدة، تضم 338 ألفًا و748 فردًا، في ظل نقص الخدمات الأساسية وتدهور الظروف المعيشية، وفقًا لموقع «بلقيس نت».

وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات من حيث أعداد النازحين، بواقع 23 ألفًا و7 أسر تضم 156 ألفًا و898 فردًا، تلتها محافظة لحج بـ15 ألفًا و160 أسرة، تضم 117 ألفًا و271 فردًا.

وبحسب التقرير، تستحوذ محافظتا تعز ولحج وحدهما على نحو 70.4% من إجمالي الأسر النازحة، و75.9% من مجموع الأفراد، فيما تتوزع بقية الأسر على محافظات أبين وعدن والحديدة ومأرب والضالع وحضرموت وشبوة والمهرة.

وأشار التقرير إلى أن آلاف الأسر اضطرت إلى مغادرة مناطقها بصورة مفاجئة، بعد فقدان منازلها وممتلكاتها ومصادر دخلها، بما فيها الثروة الحيوانية، موضحًا أن بعض الأسر وصلت إلى مناطق النزوح دون مأوى، واضطرت إلى العيش في العراء أو الاحتماء لدى أسر أخرى تعاني بدورها من ظروف اقتصادية صعبة.

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية

وفي سياق متصل، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، الاثنين الماضي، من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، في ظل استمرار القتال وارتفاع معدلات النزوح، مؤكدًا أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر من تداعيات الصراع.

وقال المكتب إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثّق أكثر من 300 حالة وفاة وإصابة في صفوف المدنيين منذ بداية أغسطس الماضي، بينهم أكثر من 70 قتيلًا، مشيرًا إلى أن الأطفال يمثلون أكثر من ثلث إجمالي الضحايا ونحو نصف القتلى.

وأوضح أن هذه الأرقام تقتصر على الحالات التي تمكنت الأمم المتحدة من التحقق منها، مرجحًا أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير.

من جانبها، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 340 ألف شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم منذ بداية أغسطس الماضي، ينتمي ثلثاهم إلى محافظة تعز، محذرة من أن القيود المفروضة على طرق النقل الرئيسية تهدد بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية الضرورية.

استمرار المساعدات رغم التحديات

وأكد مكتب تنسيق الشئون الإنسانية استمرار الأمم المتحدة وشركائها في تقديم المساعدات رغم التحديات، موضحًا أن المساعدات الطارئة وصلت إلى أكثر من 270 ألف نازح، أي نحو ثلثي إجمالي النازحين، فيما حصل أكثر من 202 ألف شخص على مساعدات نقدية طارئة.

وأضاف أن الشركاء في القطاع الصحي تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 103 آلاف نازح، كما أسفرت حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، التي انطلقت في 7 نوفمبر الجاري، عن تطعيم أكثر من 600 ألف طفل.

وفيما يتعلق بتداعيات استهداف البنية التحتية، أشار المكتب إلى أن الضربات المتكررة على منشآت الوقود في محافظة الحديدة، ومن بينها محطة رأس عيسى، تسببت في تراجع حاد في نشاط الميناء، محذرًا من أن نقص الوقود يهدد سلاسل إمداد الغذاء في شمال اليمن، فضلًا عن تأثيره على خدمات المياه والرعاية الصحية.

اشتباكات تهدد اللاجئين في مخيم خرز

من جانبها، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء امتداد الاشتباكات إلى مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج، ما يعرّض نحو 9600 لاجئ لمخاطر متزايدة.

وأوضحت المفوضية أن مئات الأسر اللاجئة اضطرت بالفعل إلى الفرار من المخيم ومحيطه جراء القتال، فيما حدّت الأعمال العدائية من قدرة المفوضية وشركائها على تقديم خدمات الحماية والمساعدات الإنسانية.

ودعا مكتب تنسيق الشئون الإنسانية جميع أطراف الصراع إلى ضمان سلامة اللاجئين وطالبي اللجوء والمدنيين، وتوفير ممر آمن للراغبين في مغادرة المخيم، مشددًا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق إلى جميع أنحاء اليمن، ولا سيما المناطق التي تضم نازحين ولاجئين متضررين من استمرار العنف.