وجّه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، القائد العام للقوات المسلحة، بإعادة انتشار القوات الأمنية في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، وفق خطة تتضمن توزيع المهام بين الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، إلى جانب إعادة فتح عدد من الطرق أمام حركة السير.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية «واع»، وثيقة صادرة عن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، تتولى فيها قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة تأمين المنطقة، وفق توزيع محدد للمسئوليات، يشمل إسناد مهام حماية مركز ناحية جرف النصر إلى قوات وزارة الداخلية، وتأمين قطاعات أخرى إلى الجيش والحشد الشعبي.



كما تتولى شرطة الطاقة حماية خطوط نقل النفط، مع فتح سيطرات أمنية للشرطة المحلية لتنظيم الحركة، وإعادة فتح الطريق الرابط بين المسيب والبهبهاني وعامرية الفلوجة، فضلًا عن تخصيص فوج مكافحة الإرهاب قوة احتياط تابعة للقائد العام للتعامل مع الحالات الطارئة.



وبموجب وثيقة صادرة عن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، وافق الزيدي على خطة إعادة توزيع القطاعات الأمنية في المنطقة، بحيث يتولى اللواء 38 التابع للفرقة العاشرة بالجيش العراقي تأمين المنطقة الممتدة من ساتر «يا حسين» حتى تقاطع الفاضلية، وصولًا إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الأنبار.



كما تتولى قوات الشرطة الاتحادية، ممثلة في اللواء 17، تأمين مركز ناحية جرف النصر، فيما يتولى اللواءان 72 و79 التابعان لهيئة الحشد الشعبي تأمين المنطقة الممتدة من طريق المسيب – الفاضلية حتى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء.



وتضمنت الخطة تكليف فوج من شرطة الطاقة بتأمين خطوط نقل النفط في المنطقة، وفتح سيطرتين أمنيتين تابعتين لشرطتي بابل والأنبار، الأولى عند تقاطع الفاضلية باتجاه قضاء المسيب، والثانية باتجاه قضاء عامرية الفلوجة.



كما وجّهت الخطة بإعادة فتح طريق المسيب – البهبهاني – تقاطع الفاضلية – عامرية الفلوجة أمام حركة السير، مع تخصيص فوج مكافحة الإرهاب الموجود في معسكر الحامية قوة احتياط للقائد العام للقوات المسلحة للتعامل مع أي طوارئ.



وفي السياق ذاته، اقترح رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، إسناد مهمة تأمين قاطع جرف النصر إلى تشكيلات الهيئة، بما يشمل اللواءين 72 و79 وفوج القوات الخاصة التابع لعمليات الحشد الشعبي، على أن تتولى شرطة الطاقة تأمين الأنبوب النفطي المار بالمنطقة.



ووفقًا لموقع «إرم نيوز» ، وجّه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، بإعادة انتشار القوات الأمنية في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، عقب الكشف عن عمليات تهريب نفط في المنطقة، واتهام كتائب حزب الله بالضلوع فيها، وما أعقب ذلك من إقالات لعدد من المسئولين.



وفي سياق متصل، كشفت مصادر سياسية في الإطار التنسيقي العراقي لموقع «إرم نيوز» عن وصول قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى العراق، بتكليف من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، في مهمة تهدف إلى احتواء التوتر بين حكومة علي الزيدي وكتائب حزب الله، والتوصل إلى تسوية لأزمة جرف الصخر قبل انتهاء المهلة الحكومية.



وأوضحت المصادر أن قاآني زار النجف قبل انتقاله إلى بغداد، حيث عقد اجتماعات مع قيادات فصائل مسلحة وشخصيات بارزة في الإطار التنسيقي، ونقل إليهم توجيهات بضرورة إنهاء الأزمة، مشددًا على أنه لا يرغب في العودة إلى طهران دون التوصل إلى حلول.



وأضافت أن قائد فيلق القدس دعا خلال الاجتماعات إلى التهدئة وممارسة ضغوط سياسية على رئيس الوزراء العراقي لمنعه من اللجوء إلى القوة العسكرية، محذرًا من تداعيات أي مواجهة على الأوضاع الداخلية في البلاد.



وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات الأولية لم تسفر عن اختراق حاسم، في ظل تمسك الزيدي بفرض سلطة الدولة على جرف الصخر، ورفضه تمديد المهلة الممنوحة لكتائب حزب الله لإخلاء مواقعها.