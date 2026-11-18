قال مسئولان غربيان - أطلعهما سعوديون على خطط المملكة - إنها تستعد لخوض حرب ضد الحوثيين في ⁠اليمن تمتد خلال العام المقبل، وذلك في تصريحات لوكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء.

وأضاف المسئولان، اللذان تحدثا شريطة ⁠عدم الكشف عن هويتيهما لمناقشة المحادثات غير العلنية مع نظرائهم السعوديين، أن ⁠المسئولين السعوديين يتوقعون الآن أن تستمر الحملة لمدة تصل إلى ⁠ستة أشهر، بهدف تحقيق حلفاء المملكة اليمنيين ⁠مكاسب على الأرض قبل أي مفاوضات مع الحوثيين.

يأتي ذلك فيما واصل «تحالف دعم الشرعية في اليمن» عملياته العسكرية، معلنًا تدمير 60 هدفًا عسكريًا للجماعة في أربع محافظات يمنية، هي صنعاء والحديدة وعمران وصعدة، فضلًا عن اعتراض وتدمير صاروخين «كروز» أطلقهما الحوثيون باتجاه منطقة الرياض اليوم.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت، الثلاثاء، تنفيذ 661 عملية استهداف، شملت 15 غارة جوية، و526 عملية بمدفعية الميدان، و53 بواسطة الطيران المسيّر، و67 باستخدام الراجمات، وقالت إنها استهدفت مواقع الجماعة وتجمعات عناصرها وتحصيناتها ومرابض أسلحتها وتحركات آلياتها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد حوثي متواصل ضد السعودية، شمل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مناطق مختلفة من المملكة.

ومنذ مارس 2015 تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.