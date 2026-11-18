قال الرئيس الصيني شي جين بينج، لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، إن استقباله شخصيًا في المطار، الأربعاء، يمثل خطوة غير معتادة بالنسبة إلى زعيم صيني، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت ردًا على استقبال ترامب له بالطريقة نفسها خلال زيارته إلى الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن شي قوله، إن الصين تولي أهمية كبيرة لقواعد المراسم الدبلوماسية، ولديها تقاليد راسخة في المعاملة بالمثل، مشيرًا إلى أن استقباله للرئيس الأمريكي يأتي تقديرًا لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته السابقة.

ووصل ترامب إلى مدينة شنجن جنوب الصين، اليوم الأربعاء، حيث كان شي جين بينج في استقباله شخصيًا بمطار المدينة، في خطوة غير معتادة وفق البروتوكول الدبلوماسي الصيني، الذي جرت العادة بموجبه أن يتولى كبار المسئولين استقبال القادة الأجانب في المطارات، على أن يستقبلهم الرئيس الصيني لاحقًا في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين.

وتُعد هذه المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي يستقبل فيها شي بينج، شخصيًا زعيمًا أجنبيًا رفيع المستوى في المطار، بحسب الصحيفة.

وجاء الاستقبال بعد أن استقبل ترامب الرئيس الصيني في قاعدة أندروز الجوية المشتركة خلال زيارته إلى الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي، في خطوة كانت بدورها استثنائية في البروتوكول الأمريكي.

وبعد هبوط الطائرة الرئاسية الأمريكية، توجه شي إلى المدرج بسيارة صينية فاخرة، وسار على سجادة حمراء لاستقبال ترامب، وسط حضور مجموعات من الشباب الذين رفعوا أعلام البلدين ولوحوا بها. وتبادل الرئيسان المصافحة والعناق قبل بدء مراسم الاستقبال الرسمية.

ونقلت الصحيفة عن وو شينبو، عميد معهد الدراسات الدولية بجامعة فودان في شنجهاي، قوله إن تبادل الاستقبال الشخصي بين الرئيسين يعكس توجهًا نحو تعزيز العلاقات الثنائية على أساس الاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل.

وأضاف أن حضور شي شخصيًا يمثل رسالة تؤكد جدية الصين في التعامل مع ترامب، ورغبتها في مواصلة التعاون معه.

استقبال ترامب يختلف عن مراسم استقبال بوتين

ولفتت الصحيفة إلى التباين بين مراسم استقبال ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل إلى الصين في وقت سابق من اليوم نفسه، واستقبله تساي تشي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، وأحد كبار المسئولين المقربين من شي جين بينج.

كما أشارت إلى اختلاف مستويات الاستقبال خلال الزيارات الأمريكية السابقة؛ إذ استقبل نائب الرئيس الصيني هان تشنغج، ترامب خلال زيارته في مايو الماضي، بينما استقبله يانج جيتشي، كبير الدبلوماسيين الصينيين آنذاك، خلال زيارته عام 2017.

وفي المقابل، سبق أن استقبل شي جين بينج، الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في مطار بكين عام 2009، عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس الصيني، وكان يُنظر إليه آنذاك باعتباره الخليفة المحتمل للرئيس هو جين تاو.