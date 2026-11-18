هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الروسية «أزيموت»، اضطراريًا في مطار أنطاليا بتركيا، عقب تلقي تهديد بوجود قنبلة على متنها.



ووفقًا لصحيفة « ملييت » التركية، جرى تتبع الطائرة، التي تحمل رقم التسجيل «RA-89120»، فور تلقي البلاغ، فيما اتُخذت الإجراءات الأمنية اللازمة في مطار أنطاليا، وجرى تخصيص موقف آمن لها بساحة وقوف الطائرات رقم 5.



وعقب هبوطها على المدرج الثاني، نُقلت الطائرة إلى المنطقة المخصصة، وأُجلي الركاب وأفراد الطاقم، قبل أن تبدأ فرق الأمن تفتيشها للتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة.



وكانت الطائرة، من طراز «سوخوي سوبرجت 100»، في رحلة من مدينة مينيرالني فودي الروسية إلى أنطاليا، وعلى متنها 65 راكبًا و4 من أفراد الطاقم.