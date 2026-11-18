أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بنزوح الأهالي من بيوتهم ومساكنهم في وسط قطاع غزة، بعد أن أعلن جيش الاحتلال عن شن عدوان عسكري جديد على المنطقة.

وأشار المركز الفلسطيني للإعلام، إلى أن عشرات الآلاف من العائلات نزحت مجددًا، واضطرت لافتراش الشوارع دون مأوى أو مكان آمن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء عملية عسكرية محدودة في محيط شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، في انتهاك هو الأول من نوعه منذ اتفاق وقف إطلاق النار قبل نحو 11 شهرًا.

وذكر جيش الاحتلال، أن العملية العسكرية ستتركز في 3 بلوكات سكنية، تقع شمال غربي مخيم البريج وشمال شرقي مخيم النصيرات.

ووفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 فإن على «إسرائيل» وقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي والعمليات البرية.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها جيش الاحتلال رسميًا عن بدء عمليات عسكرية في القطاع منذ الاتفاق، رغم عدم توقّف عمليات القصف والتوغل منذ بدء سريانه.

من جهته، أفاد مراسل «صفا»، بأن آليات الاحتلال العسكرية توغلت في محيط شارع صلاح الدين شمال غربي مخيم البريج، وسط إطلاق نار، بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيّرة في أجواء وسط القطاع.

ويأتي الإعلان عن العملية في وقت تشهد فيه مناطق وسط القطاع تحركات عسكرية إسرائيلية وتوغلات للآليات والجرافات، بالتزامن مع إطلاق النار وتفجير منازل ومنشآت سكنية.

وشهدت المناطق الشمالية لمخيم النصيرات، الثلاثاء، توغلا لجرافة عسكرية إسرائيلية قرب شارع الدعوة، فيما سُجلت تحركات للآليات العسكرية في محيط وادي غزة، بالتزامن مع إطلاق نار وتحليق للطائرات المسيّرة.

وواصلت قوات الاحتلال نسف مبانٍ سكنية شرقي مخيم المغازي، الأربعاء، باستخدام عبوات متفجرة ألقتها طائرات مسيّرة على أسطح المنازل، إلى جانب إلقاء قنبلة متفجرة في شارع الدعوة شمال شرقي النصيرات.